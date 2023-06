Airbus : Vietnam Airlines pourrait s'offrir jusqu'à 50 A321neo

(Boursier.com) — Vietnam Airlines hésite entre l'A321neo d'Airbus et le 737Max de Boeing dans le cadre d'une commande qui pourrait atteindre la cinquantaine d'appareils. Le transporteur asiatique qui cherche à rajeunir sa flotte vieillissante de 48 Airbus A321 d'ancienne génération, pourrait toutefois avoir du mal à financer une telle acquisition, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'.

Comme de nombreuses compagnies aériennes en Asie, qui ont mis plus de temps à rouvrir leurs frontières, le transporteur national vietnamien a connu des difficultés tout au long de la pandémie de Covid-19, bien que sa situation s'améliore. En dehors de la situation du transporteur qui rend plus difficile le financement d'une commande importante, l'agence rappelle que Vietnam Air sera probablement confronté à des difficultés pour obtenir la livraison à court terme de nouveaux avions, Airbus et Boeing ayant épuisé leurs créneaux de production jusqu'à la fin de la décennie.