Airbus veut maintenir la cadence sur les A320

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus maintiendra la cadence de production de la famille A320 à 40 appareils par mois début 2021, a déclaré lundi son président exécutif, Guillaume Faury, qui a par ailleurs mis en garde sur les conséquences d'un 'no deal' entre Londres et Bruxelles sur leurs relations commerciales post-Brexit et appelé à un compromis dans la querelle entre Paris et Washington sur les aides d'Etat au secteur aéronautique.