Airbus : vers une baisse de la production d'appareils de la famille A320 ?

(Boursier.com) — Face à la crise sans précédent que traverse l'industrie aéronautique, Airbus envisagerait une forte réduction de la production de ses monocouloirs de la famille A320. Reuters, qui cite des sources proches de l'avionneur, précise que le groupe européen pourrait devoir réduire de moitié sa production mensuelle des différents types d'A320, actuellement de 60, pendant un ou deux trimestres afin d'éviter une surabondance d'avions non livrés. Aucune décision finale n'aurait encore été prise.

Réagissant à cette information, Airbus explique suivre de près l'évolution de la situation dans le monde et entretenir un dialogue constant avec ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires institutionnels. "Airbus est en train d'évaluer les implications de la pandémie sur ses activités et les mesures d'atténuation potentielles qui pourraient être mises en oeuvre. La société ne fera pas de commentaires supplémentaires à ce stade".