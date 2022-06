Airbus va travailler avec Linde sur une infrastructure hydrogène dans les aéroports

(Boursier.com) — Airbus et Linde ont signé un protocole d'accord pour travailler au développement de l'infrastructure hydrogène dans les aéroports du monde entier. Ce partenariat fait suite à un accord de coopération signé à Singapour en février et couvre la collaboration sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en hydrogène, de la production au stockage dans les aéroports, y compris l'intégration du ravitaillement dans les opérations normales d'assistance en escale. Les deux sociétés définiront et lanceront des projets pilotes dans plusieurs aéroports à partir de début 2023. En outre, Airbus et Linde analyseront le potentiel des carburants Power-to-Liquid - un type de carburant d'aviation durable (SAF) fabriqué à partir d'hydrocarbure liquide produit synthétiquement par la conversion d'électricité renouvelable.

"Nous progressons bien avec l'hydrogène en tant que voie technologique importante pour réaliser notre ambition de mettre sur le marché un avion commercial à zéro émission d'ici 2035. La construction de l'infrastructure est tout aussi cruciale. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires comme Linde, qui ont des décennies d'expérience et d'expertise dans le monde entier dans le stockage et la distribution d'hydrogène", a déclaré Sabine Klauke, directrice technique d'Airbus.

L'utilisation de l'hydrogène pour propulser les futurs avions devrait non seulement réduire considérablement les émissions des avions dans l'air, mais pourrait également contribuer à décarboner les activités de transport aérien au sol. En 2020, Airbus a lancé le programme "Hydrogen Hub at Airports" pour relancer la recherche sur les besoins en infrastructures et les opérations aéroportuaires à faible émission de carbone, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. A ce jour, des accords ont été signés avec des partenaires et des aéroports en France, en Italie, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour.