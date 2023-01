Airbus va fournir à la Pologne un système de satellites optiques à très haute résolution

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space a signé avec la Pologne un contrat pour fournir un système de renseignement géospatial comprenant le développement, la fabrication, le lancement et la livraison en orbite de deux satellites d'observation de la Terre à haute performance optique.

Le contrat couvre également le segment sol associé, incluant une station de réception directe en Pologne, les services de lancement, la formation de l'équipe polonaise, la maintenance et le support technique de l'espace et les systèmes au sol.

Par ailleurs, l'accord prévoit la livraison d'images à très haute résolution (VHR) de la constellation Pléiades Neo d'Airbus dès 2023.

Ce contrat est le 1er succès à l'exportation, obtenu avec le soutien du gouvernement français, pour le satellite optique S950 VHR d'Airbus qui est issu du développement de la constellation Pléiades Néo, déjà opérationnelle en orbite avec deux satellites depuis 2021. Ce système de dernière génération offre un niveau de performance et de capacité de premier plan en optique de très haute résolution, accompagné d'une très grande agilité en orbite.

Débutant en 2023, la Pologne aura accès à l'imagerie Pléiades Neo directement auprès d'Airbus. "Ce contrat fournira à la Pologne l'un des systèmes d'observation de la Terre par satellite les plus sophistiqués au monde. Il renforce l'Europe et donne à la nation polonaise une capacité spatiale véritablement souveraine. Nous nous réjouissons de développer davantage notre coopération avec la Pologne dans le cadre du partenariat stratégique entre la France et la Pologne", commente Jean-Marc Nasr, Directeur d'Airbus Space Systems.

L'assemblage, l'intégration et les tests des satellites seront effectués dans les salles blanches d'Airbus à Toulouse. Le lancement est prévu pour 2027.

Après le lancement du satellite depuis le Centre spatial européen de Kourou, en Guyane, les images provenant des satellites polonais seront directement reçues sur le sol Polonais, assurant ainsi une autonomie complète du système satellitaire.