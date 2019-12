Airbus : United Airlines commande 50 Airbus A321XLR

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — United Airlines a passé une commande ferme de 50 Airbus A321XLR. Le groupe de transport aérien élargit ses liaisons transatlantiques au départ de ses principaux hubs américains de Newark/New York et Washington DC.

Le premier A321XLR sera livré en 2024 et exploité en service commercial en 2025.

L'A321XLR représente la prochaine étape d'évolution de la famille des A320neo/ A321neo. Il répond aux besoins du marché en termes d'augmentation de portée et de charge utile. C'est un avion monocouloir, économiquement viable sur des liaisons plus longues. Il permettra ainsi de desservir depuis la côte est américaine de plus vastes destinations européennes qu'actuellement. Grâce à son fuselage Airbus Cabin Flex, le A321XLR pourra accueillir des catégories de sièges adaptées à des vols plus longs.

Fin octobre 2019, Airbus disposait déjà de plus de 7.000 commandes fermes pour la famille A320neo, émanant de plus de 110 clients dans le monde.