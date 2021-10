Airbus : une seule commande en septembre

(Boursier.com) — Airbus a gardé le rythme en matière de livraisons d'appareils en septembre. Après 40 en août, le géant européen a encore livré 40 avions le mois dernier (dont 4 A330 et 2 A350), portant le nombre total d'avions expédiés depuis le début de l'année à 424 unités (dont 36 A350 et 11 A330) à 74 clients différents. Côté commandes, septembre s'est avéré plus compliqué avec un seul exemplaire d'A319neo acquis par un client anonyme contre 102 commandes reçues le mois passé, pour ce qui constituait le meilleur mois en la matière depuis janvier 2020. Le carnet de commandes nettes depuis le premier janvier atteint désormais 133 unités compte tenu de 137 annulations.

Fin juillet, Airbus a revu à la hausse ses prévisions de résultats et de livraisons. Le groupe compte désormais livrer 600 appareils commerciaux en 2021, contre 566 visés auparavant.