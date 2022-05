Airbus : une déco sur-mesure pour l'ACJ TwoTwenty

(Boursier.com) — Airbus Corporate Jets (ACJ) a ouvert son nouveau studio de création exclusif ACJ TwoTwenty à Toulouse. Le studio dédié aux clients ACJ présente une section en taille réelle de la cabine de l'ACJ TwoTwenty, offrant deux fois plus d'espace et de volume que n'importe quel avion concurrent. Les clients pourront personnaliser virtuellement leur futur intérieur pour se l'approprier. Grâce à l'utilisation intégrée de la réalité virtuelle, complétée par des maquettes configurables spécifiques, tous ces atouts font du studio de création un guichet unique et attrayant pour l'aménagement intérieur.

Les clients peuvent imaginer et concevoir leur propre intérieur de luxe avec les designers et les spécialistes techniques d'ACJ qui les guideront et les conseilleront tout au long de la visite. Les clients de l'ACJ TwoTwenty seront invités à explorer leurs idées d'aménagement, à les développer, à les ajuster et à les revoir avant de s'immerger dans leur nouvelle cabine. L'expérience unique de l'ACJ TwoTwenty est reflétée par des centaines de tissus naturels, de moquettes en laine et soie, de placages en bois vernis et de finitions en métal plaqué. Les clients auront l'occasion d'étudier leur choix de matériaux sous différents éclairages avant de décider de leur combinaison de couleurs pour les fauteuils, les tapis et les murs ou des effets de bois et des finitions pour les meubles artisanaux. Ils pourront également choisir l'une des trois ambiances de cabine disponibles et une configuration spéciale de l'édition Cyril Kongo qui font partie du catalogue de la cabine signature.

Plus de 210 avions d'affaires Airbus sont en service dans le monde, volant sur tous les continents, y compris l'Antarctique, et plus de 1.800 hélicoptères Airbus pour l'aviation privée et d'affaires sont en service dans le monde.