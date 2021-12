Airbus : une commande de 169 hélicoptères Guépard

(Boursier.com) — Le ministère des Armées a commandé à Airbus 169 de ses hélicoptères Guépard, a annoncé la ministre française des Armées, Florence Parly. Ces hélicoptères interarmées légers doivent remplacer à partir de 2027 cinq types d'hélicoptères utilisés pour l'heure par l'armée de Terre, l'armée de l'Air et la Marine. La commande entre dans le cadre de la Loi de programmation militaire. Elle représente un montant total de 10 milliards d'euros, en tenant compte du développement et de la livraison des appareils, de la fourniture du système de soutien et de la formation et de la maintenance pendant dix ans. Le Guépard, programme lancé en 2017, est une version dérivée de l'hélicoptère civil H160. Cette commande sécuriserait l'activité du site d'Airbus Helicopters de Marignane pour 15 ans et pérenniserait plus de 2.000 emplois en France, d'après le ministère.