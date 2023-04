Airbus : un premier trimestre compliqué

(Boursier.com) — Comme le laissaient entendre les derniers bruits de couloir, Airbus indique avoir livré 127 appareils commerciaux au premier trimestre contre 140 un an plus tôt. L'avionneur, qui reste affecté par les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, a écoulé 5 A350 et 6 A330. Airbus s'est fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Le carnet de commande brutes atteint 156 unités sur le trimestre (20 commandes en mars) et tombe à 142 en net compte tenu de 14 annulations.