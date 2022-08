Airbus : un peu plus de 45 appareils livrés en juillet ?

(Boursier.com) — Airbus aurait livré un peu plus de 45 appareils en juillet. De quoi porter le total d'avions expédiés depuis le premier janvier à un peu plus de 342 unités contre un total de 344 appareils sur cette même période en 2021. En tenant compte des deux Airbus A350 qui n'ont pas pu être livrés à Aeroflot en raison des sanctions prises contre Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine, ce sont un peu plus de 340 avions qui auraient été expédiés sur les sept premiers mois de 2022. Le groupe n'a pas souhaité commenter ces données qui n'ont pas fait l'objet d'un audit, un rapport mensuel d'activité devant être publié lundi prochain, précise 'Reuters' en citant des sources industrielles.

L'avionneur a annoncé la semaine dernière avoir abaissé à 700 appareils, contre 720 auparavant, son objectif de livraisons pour 2022 dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement.