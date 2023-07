Airbus : un cran plus bas

(Boursier.com) — Airbus recule de 2,5% à 130 euros ce jeudi, alors que le groupe a pourtant annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes du marché au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'année, mais en... réduisant son objectif de production à une seule cible pour 2026. Sur la période allant d'avril à juin, le chiffre d'affaires est ainsi ressorti en hausse de 24% à 15,9 MdsE. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts s'est établi au deuxième trimestre à 1,84 milliard d'euros, en progression de 34%.

Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice d'exploitation trimestriel de 1,75 MdE pour un chiffre d'affaires de 15,85 MdsE. Les livraisons d'avions ont augmenté de 6% au premier semestre pour atteindre 316 avions.

Airbus a dit progresser vers son objectif de production mensuel de 75 appareils de la famille de l'A320neo, sa catégorie la plus vendue, réaffirmant cet objectif. Mais le groupe a cependant retiré toute mention d'un objectif de production intermédiaire, préalablement fixé à 65 appareils par mois d'ici fin 2024, indiquant que des "ajustements tactiques" continueraient d'être apportés au calendrier de production afin d'atteindre l'objectif de 75 appareils produits par mois, le point de référence pour l'entreprise et les chaînes d'approvisionnement, a encore souligné Airbus.

L'avionneur a réaffirmé ses objectifs de production pour ses autres modèles.

Airbus a réaffirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir 720 livraisons commerciales, un bénéfice d'exploitation ajusté de 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 3 milliards d'euros avant fusions-acquisitions et financements clients. Parmi les derniers avis de brokers, - Citi a ajusté symboliquement la mire de 1 euro, de 160 à 159 euros, tout en restant à l'achat sur l'avionneur. La Deutsche Bank de son côté a ajusté le curseur de 127 à 128 euros ('conserver') et BNP Paribas Exane a revalorisé le dossier de 159 à 162 euros avec un avis à 'surperformer'.