Airbus : un contrat de plus de 50 M$ pour électrifier le module lunaire Gateway

(Boursier.com) — Airbus Crisa -filiale d'Airbus dans les domaines de la conversion de puissance, du contrôle numérique et de la gestion et de la distribution d'énergie pour les applications de satellites et de lanceurs- a signé un contrat pour le développement du système de gestion et de distribution d'énergie (PMAD) pour l'avant-poste d'habitation et de logistique (HALO) de Northrop Grumman.

Le PMAD comprend 4 générateurs et gérera l'électricité provenant des panneaux solaires du module PPE. Il distribuera l'énergie aux équipements de bord et au reste de la station selon les besoins, en veillant toujours à la sécurité de l'équipage à bord. Le PMAD alimentera le système de survie, l'éclairage intérieur, les systèmes de communication et les expériences scientifiques. Il veillera à ce que la batterie de HALO reste à un niveau optimal et soit prête à être utilisée lorsque les panneaux ne reçoivent pas suffisamment de lumière solaire. Le PMAD doit également fournir de l'énergie aux vaisseaux de passage lorsqu'ils sont amarrés à la station.

La nouvelle station Lunar Gateway, dont le lancement est prévu en 2024, comptera d'abord 2 modules pour en atteindre 5 au cours des années suivantes. La station servira de laboratoire spatial ainsi que de poste logistique intermédiaire pour de futurs voyages vers la surface de la Lune, puis vers Mars. Les deux modules initiaux sont appelés PPE et HALO. PPE (Power and Propulsion Element) comprend des panneaux solaires qui alimentent la station et des propulseurs qui lui permettent de maintenir une orbite stable autour de la Lune. HALO est le module d'habitation et l'avant-poste logistique où les astronautes vivront pendant les 40 jours estimés des premières missions.

"Ce contrat de plus de 50 millions de dollars reflète notre capacité à fournir des équipements spatiaux hautement spécialisés à des fabricants mondiaux et constitue notre première contribution à la station orbitale lunaire Gateway, qui fait partie du programme Artemis de la NASA pour retourner sur la Lune", a déclaré Fernando Gómez-Carpintero, directeur général d'Airbus Crisa. "Il s'agit d'une étape passionnante car Airbus Crisa conçoit le PMAD pour qu'il devienne le système modulaire standard de gestion de l'énergie pour toutes les futures stations spatiales et les véhicules de vol habité. Nous avons fourni une solution disruptive, avec un concept architectural jamais vu dans le secteur. Cela jette les bases d'une nouvelle norme internationale, plaçant l'entreprise à l'avant-garde du secteur".

Rappelons qu'Airbus Crisa est une entreprise espagnole fondée en 1985 pour développer et fabriquer de l'équipement électronique et des logiciels pour applications spatiales, ainsi que de l'ingénierie pour stations sol. L'entreprise est intégrée à 100% au sein d'Airbus Defence and Space.