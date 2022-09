Airbus : un CMD plutôt rassurant

(Boursier.com) — Airbus pointe autour de l'équilibre en fin de matinée alors que les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier aprèsla journée investisseurs organisée vendredi par le groupe toulousain. Pour Oddo BHF, le ton du management lors de ce CMD n'a finalement pas été aussi prudent que prévu par certains investisseurs, ce qui permet d'entrevoir la fin des révisions baissières du consensus. Sur la base de ses nouvelles estimations, le titre offre encore un TMVA 2021-25 des BPA de 21,8e pour un PE 12m glissant de 15,6x, soit une décote de 27% par rapport à sa moyenne 5 ans... De quoi rester à 'surperformer' avec une cible ajustée de 145 à 132 euros.

La Deutsche Bank abaisse de son côté son objectif de 141 à 133 euros mais reste à l''achat'. Airbus a contribué à dissiper les inquiétudes concernant l'exécution des livraisons et l'allocation du capital. Stifel ajuste pour sa part le curseur de 155 à 150 euros et reste également à l''achat'. Le broker considère Airbus comme un nom attractif pour les investisseurs à la recherche de stratégies de reprise post-Covid, avec une vulnérabilité plus limitée à la récession mondiale, une exposition à une croissance plus élevée et avec des multiples relativement plus faibles parmi les valeurs industrielles européennes liquides. La force du taux de change du dollar par rapport à l'euro, au niveau actuel de 0,98 dollar, renforce encore le tableau.