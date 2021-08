Airbus : un calendrier interplanétaire à respecter

Airbus : un calendrier interplanétaire à respecter









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — La sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), construite par Airbus et développée pour l'Agence Spatiale Européenne, est arrivée à Toulouse, où elle restera pour son assemblage final et sa campagne de tests au centre d'intégration des satellites d'Airbus, avant d'être expédiée à Kourou en Guyane française pour être lancée sur Ariane 5. Après trois mois d'activités intenses pour des essais sous vide thermique dans la chambre du Large Space Simulator (LSS) au centre d'essais de l'ESA à l'ESTEC à Noordwijk, aux Pays-Bas, JUICE est de retour chez Airbus, le maître d'oeuvre. La sonde a été transportée par avion jusqu'à Toulouse, "afin de gagner du temps et de respecter le calendrier interplanétaire serré pour atteindre le système jovien".

L'ouverture du conteneur de protection pressurisé et le transfert vers la salle blanche sont déjà terminés. Airbus va maintenant finaliser l'assemblage de la configuration de vol, y compris l'intégration du dernier instrument et des plus grands panneaux solaires de satellite jamais utilisés pour l'exploration planétaire. Enfin, les tests environnementaux, y compris la compatibilité électromagnétique, la mécanique, le déploiement et la propulsion, se poursuivront jusqu'à l'année prochaine dans la perspective du lancement.

Le vaisseau spatial JUICE, d'une masse de 6,2 tonnes, partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter. Le vaisseau spatial transportera 10 instruments scientifiques de pointe, dont des caméras, des spectromètres, un radar pénétrant la glace, un altimètre, une expérience radio-scientifique et des capteurs pour surveiller les champs électriques et magnétiques et l'environnement plasmique du système jovien. JUICE effectuera un tour unique du système de Jupiter qui comprendra des études approfondies de trois lunes potentiellement océaniques : Ganymède, Europe et Callisto. Au cours de sa mission de quatre ans, JUICE collectera des données pour comprendre les conditions de formation des planètes gazeuses géantes et l'émergence d'habitats de vie profonde. Elle passera neuf mois en orbite autour de la lune glacée Ganymède pour analyser sa nature et son évolution, caractériser son océan souterrain et étudier son habitabilité potentielle.

En tant que maître d'oeuvre de l'ESA, Airbus dirige un consortium industriel composé de plus de 80 entreprises européennes.