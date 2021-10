Airbus : un analyste confiant

(Boursier.com) — Le Credit Suisse ajuste son objectif de cours sur Airbus de 137 à 138 euros et maintient son avis 'surperformer'. Le courtier rehausse ses estimations d'EBIT ajusté pour 2021 de 12% à 5,2 milliards d'euros, soit 20% de plus que le consensus et 29% de plus que les prévisions, jugées prudentes, de la société. Il s'attend à ce que l'attention portée aux perspectives annuelles d'Airbus s'intensifie au cours des prochaines semaines, à l'approche de la publication des résultats du 3e trimestre le 28 octobre. L'analyste estime que le cours de l'action 'price' 57 livraisons mensuelles d'appareils de la famille A320neo à long terme, contre un plan crédible de 75 livraisons d'ici mi-2025.