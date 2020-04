Airbus : un A350-1000 pour acheminer 4 millions de masques

(Boursier.com) — Airbus continue d'acheter des millions de masques en Chine et de les convoyer vers l'Europe. L'entreprise fera don de la plus grande partie de ces masques aux gouvernements de ses quatre pays fondateurs, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Un équipage Airbus a achevé cette mission de transport avec un avion d'essai A350-1000. Il s'agit de la troisième mission de ce type effectuée entre l'Europe et la Chine. L'appareil a atterri en France hier avec à son bord une cargaison de quatre millions de masques.