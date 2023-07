Airbus : très beau contrat de 2,1 MdsE au Canada

(Boursier.com) — Le gouvernement du Canada a attribué à Airbus Defence and Space un contrat portant sur 4 nouveaux avions-multirôle de ravitaillement en vol et de transport (MRTT) Airbus A330 et la conversion de 5 A330-200 d'occasion, dans le but de renforcer les capacités de défense continentale du Canada.

La valeur de la vente du contrat actuel s'élève à environ 3 milliards de dollars canadiens ou 2,1 milliards d'euros (avant taxes).

Connue sous le nom de Projet Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV), cette nouvelle flotte d'avions remplacera l'appareil vieillissant CC-150 Polaris (A310 MRTT) et sera opérée par l'Aviation royale canadienne (ARC). La flotte actuelle d'avions A310 est utilisée pour effectuer des opérations de ravitaillement en vol, des transports aériens de militaires, de personnel et de fret, des évacuations médicales, ainsi que le transport stratégique de représentants du gouvernement du Canada.

Les avions A330-200 nouvellement construits seront assemblés à la ligne d'assemblage final des avions A330 à Toulouse, en France. La conversion de ces appareils dans les installations de l'A330 MRTT à Getafe, en Espagne, est prévue pour mi-2025. Le 1er MRTT sera livré à l'ARC en 2027.

Dans le cadre de cette entente, les A330 MRTT seront équipés d'un système de perche, de tuyaux et de paniers pour les options de ravitaillement, ainsi que de solutions de cybersécurité et de contre-mesures. Tous ces appareils pourront être installés avec la trousse d'évacuation médicale d'Airbus, qui comprend deux unités de soins intensifs et des civières supplémentaires.

Le contrat couvre une gamme complète de services de formation, incluant les solutions les plus avancées tels que le simulateur de vol complet, afin de préparer et d'assurer le maintien de la qualification des équipages, dans le contexte de modernisation de l'infrastructure de formation des opérations aériennes des Forces armées canadiennes.

Rappelons qu'à l'issue d'un processus d'approvisionnement ouvert, en avril 2021, Airbus a été sélectionné comme le seul fournisseur qualifié pour le remplacement du ravitailleur CC-150. Avec 76 commandes provenant de 15 clients et pouvant transporter jusqu'à 300 militaires, l'A330 MRTT cumule 90% de parts de marché hors des Etats-Unis et plus de 270.000 heures de vol. Airbus est un acteur industriel de premier plan dans le secteur aérospatial du Canada depuis près de 40 ans. La société emploie plus de 4.000 personnes localement et son approvisionnement auprès d'entreprises canadiennes s'élève à près de 2 milliards de dollars canadiens.