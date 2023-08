Airbus : timide hausse malgré un avis positif d'analyste

(Boursier.com) — A l'image du marché, Airbus progresse timidement de 0,15% à 132,7 euros en matinée. Stifel a repris le suivi du géant aéronautique avec un avis 'achat' et 165 euros dans le viseur. "Selon nous, Airbus est l'exemple même de la reprise après une pandémie", affirme le courtier. L'entreprise peut se targuer d'avoir un carnet de commandes de plus de dix ans et un pouvoir de fixation des prix pratiquement sans précédent, car les compagnies aériennes se démènent pour obtenir un créneau de livraison avant le tournant de la décennie. L'analyste s'attend à ce que le groupe retrouve une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres et génère un flux de trésorerie disponible solide, ce qui devrait, in fine, doper la valorisation. Airbus se négocie d'ailleurs avec une décote significative par rapport à Boeing en matière de PE à terme à deux ans et uniquement en ligne avec ses multiples historiques.