Airbus : Thomas Toepfer sera le prochain directeur financier

(Boursier.com) — Airbus SE a nommé le Dr Thomas Toepfer (50 ans), pour succéder à Dominik Asam (53 ans), au poste de Chief Financial Officer (CFO).

En tant que directeur financier, Thomas Toepfer rapportera au directeur général Guillaume Faury, et deviendra membre du Comité exécutif d'Airbus.

Thomas Toepfer, actuellement directeur financier de Covestro AG -une société du DAX40 et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de polymères premium- rejoindra Airbus le 1er septembre 2023.

Dominik Asam quittera Airbus le 3 mars. Xavier Tardy, Vice-Président Exécutif Finances d'Airbus Defence and Space, assurera la continuité pendant la période d'intérim en plus de son rôle actuel.

"Nous sommes très heureux que Thomas rejoigne Airbus en tant que directeur financier à ce moment important pour la société. Thomas est un directeur financier très apprécié du DAX40 et je me réjouis de travailler avec lui au sein du comité exécutif d'Airbus alors que nous continuons à accélérer la production et à sécuriser nos ambitions à long terme dans un environnement opérationnel complexe", a commenté Guillaume Faury, PDG d'Airbus, ."Je remercie sincèrement Dominik pour tout ce qu'il a apporté à Airbus. Avec son équipe, il a aidé l'entreprise à traverser la crise la plus grave de son histoire, s'assurant que nous sommes bien positionnés pour gérer la reprise et préparer notre avenir durable. Je souhaite à Dominik tout le meilleur pour ses nouveaux défis chez SAP".