Airbus : THC achète 10 hélicoptères H125

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — The Helicopter Company (THC), qui appartient à 100% au Public Investment Fund (PIF) d'Arabie saoudite, a signé un accord d'achat de 10 hélicoptères H125 avec Airbus Helicopters. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement de THC à étendre sa flotte de soutien aérien dans le Royaume.

Considéré comme multitâche, l'Airbus H125 peut transporter jusqu'à 6 passagers et être facilement reconfiguré pour répondre à des exigences variées. THC va ainsi pouvoir déployer de nouveaux services liés au tourisme panoramique, et aussi à des travaux aériens.

Cette commande marque le début d'un nouveau partenariat avec The Helicopter Company et nous leur souhaitons la bienvenue en tant que nouveau client d'Airbus Helicopters , déclare Ben Bridge, vice-président exécutif des activités mondiales chez Airbus Helicopters. En signant cet accord, THC a franchi une étape importante dans l'expansion de sa flotte et la mise en oeuvre de son ambitieux plan opérationnel. Nous sommes fiers de contribuer à l'avancement des industries du tourisme et de l'aviation en Arabie saoudite grâce à nos services de transport aérien innovants qui garantissent aux passagers une expérience unique pour profiter de la beauté du Royaume d'en haut , indique le capitaine Arnaud Martinez, PDG de THC, commentant cet accord d'achat.

Rappelons que PIF a créé THC dans le cadre de sa stratégie d'activation de nouveaux secteurs en Arabie saoudite. Premier opérateur d'hélicoptères commerciaux du Royaume, THC propose des vols privés depuis la mi-2019 et étend désormais ses services en intégrant le H125 à sa flotte.