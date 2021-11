Airbus / Thales : lancement réussi du système spatial de renseignement Ceres

(Boursier.com) — Les satellites du système spatial Ceres (Capacité de Renseignement Electromagnétique Spatiale) conçu et réalisé par Airbus Defence and Space et Thales pour la Direction générale de l'armement (DGA) ont été lancés avec succès depuis le port spatial européen de Guyane, à bord d'un lanceur Vega.

Ceres est conçu pour détecter et localiser les signaux électromagnétiques émanant des systèmes de communication radio et des radars dans les zones inatteignables par les senseurs terrestres. Depuis son orbite basse, Ceres s'affranchit des contraintes de survol et d'espace aérien et peut opérer par tout temps. Le système fournira des informations détaillées en soutien des opérations militaires des forces françaises, améliorant ainsi la connaissance de situation. "CERES va compléter les capacités françaises stratégiques et tactiques de Défense avec son premier système satellitaire de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM). La DGA nous fait confiance pour assurer la performance de bout en bout de la mission, et Thales s'appuie sur une expérience de plus de 20 ans de ROEM spatial avec Essaim et Elisa, notre savoir-faire unique dans les charges utiles satellitaires et de segments sol utilisateur, ainsi que notre large connaissance du ROEM et de la guerre électronique dans tous les milieux", explique Philippe Duhamel, Directeur général adjoint Systèmes de mission de défense chez Thales.

Le système comprend le segment spatial constitué d'un essaim de 3 satellites identiques équipés de la charge utile de ROEM ainsi que du segment sol utilisateur et du segment sol de contrôle. Airbus Defence and Space et Thales sont co-mandataires pour le système de bout-en-bout. Airbus est responsable de l'intégration du système complet et du segment spatial comprenant les 3 satellites, tandis que Thales est responsable de toute la chaîne de mission et de la performance du système, allant de la charge utile embarquée au segment terrestre utilisateur. En outre, Thales Alenia Space a fourni à Airbus les plateformes des satellites. L'agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales (CNES), en tant que partenaire de la DGA, a fourni les services de lancement et le segment de contrôle au sol.