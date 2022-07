Airbus : teste une version bombardier d'eau de l'A400M

(Boursier.com) — Airbus a réalisé une campagne d'essais en vol en Espagne de son avion de transport de nouvelle génération A400M, équipé d'un prototype de kit amovible pour la lutte contre les incendies. Ces essais ont été réalisés le 26 juillet. Ils ont consisté à larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau à partir du réservoir actuel en moins de dix secondes, à basse altitude (150 pieds/ 45 mètres) et faible vitesse (125 noeuds/ 230 km/h).

Le développement et les tests de ce démonstrateur de kit anti-incendie ont été menés en étroite collaboration avec le 43e escadron de l'armée de l'Air espagnole spécialisé dans la lutte contre les incendies de forêt, les autorités européennes de lutte contre les incendies et le ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO). L'objectif principal de cette campagne consistait à valider la quantité d'eau, le temps de largage et la capacité de l'avion à effectuer des missions de bombardier d'eau avec ce nouveau kit.

La solution anti-incendie d'Airbus pour l'A400M se présente sous la forme d'un kit roulier de type RORO (roll-on/roll-off) ne nécessitant aucune modification de l'avion, le rendant ainsi totalement compatible avec tout appareil de la flotte. L'eau est stockée dans un réservoir chargé dans la soute et équipé de deux sorties. L'emploi de cette solution RORO permet de transformer facilement et rapidement l'avion en bombardier d'eau et d'intervenir ainsi dans les plus brefs délais.Grâce à sa capacité de vol en suivi de terrain à basse altitude et à sa manoeuvrabilité à faibles vitesses, l'A400M est capable d'effectuer des largages d'eau avec une très grande précision et à très basse altitude (45 mètres).

Outre le développement d'une version de série de ce kit, Airbus prévoit d'analyser ce type de missions en condition nocturne, afin de renforcer la capacité et l'efficacité de l'appareil dans cette configuration.