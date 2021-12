Airbus termine l'année sur une grosse commande

(Boursier.com) — Airbus vient de signer une belle commande pour terminer l'année. Le loueur mondial d'avions à service complet Aviation Capital Group (ACG), détenu à 100% par Tokyo Century Corporation, a signé un protocole d'accord pour 20 A220 et un contrat ferme pour 40 avions de la famille A320neo, dont cinq A321XLR. "Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille avec des avions de la famille A220 et A320neo supplémentaires. Ces avions très avancés renforceront l'objectif stratégique d'ACG d'offrir à nos compagnies aériennes clientes les avions les plus modernes et les plus économes en carburant disponibles", a déclaré Thomas Baker, DG et président d'ACG.

"Cette commande est une autre approbation gratifiante de nos produits monocouloirs par l'un des principaux gestionnaires d'actifs aéronautiques au monde, ACG et le Tokyo Century Group. Elle confirme également avec force l'A220 comme un avion de plus en plus désirable et un investissement dans le paysage de l'aviation commerciale. Nous félicitons et remercions ACG pour sa décision de sélectionner à la fois les familles A220 et A320neo", a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et patron d'Airbus International.