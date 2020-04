Airbus tenterait de vendre des avions neufs initialement destinés à AirAsia

Airbus tenterait de vendre des avions neufs initialement destinés à AirAsia









Crédit photo © Airbus SAS 2012 / P Masclet

(Boursier.com) — Airbus aurait mis en vente des avions neufs mais jamais livrés à cause de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Un événement assez rare et qui atteste une nouvelle fois de la profondeur de la crise qui frappe actuellement l'industrie aéronautique. Selon un document confidentiel auquel 'Reuters' a eu accès, l'avionneur aurait donc mis sur le marché quatre A320neo et deux A321neo destinés initialement à AirAsia.

Le mois dernier, Airbus avait rapporté que de nombreuses compagnies aériennes lui demandaient de différer des livraisons prévues mais ajoutait n'avoir reçu aucune annulation directe de commande du fait de la pandémie qui a quasiment paralysé le transport aérien. "Nous ne révélons pas et nous ne commentons pas les calendriers de livraison de nos clients", a simplement déclaré un porte-parole d'Airbus.

Comme le souligne Reuters, en recourant à cette pratique, Airbus prend tout d'abord le risque d'inciter d'autres compagnies aériennes à renoncer à prendre livraison d'avions commandés. Airbus dispose en stock de 60 appareils déjà construits mais qui ne peuvent pas être livrés, en partie pour des raisons logistiques. Airbus s'expose également au risque de provoquer lui-même une baisse du prix plancher de ses appareils. "Nous parlons d'une petite communauté, et le résultat de ces appels d'offre finit souvent par sortir", confie à l'agence une source proche de ces adjudications.

Mais le groupe européen ne semble guère avoir d'autre choix pour tenter de récupérer une partie des sommes dépensées pour produire ces appareils.