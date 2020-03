Airbus suspend la majorité de sa production en Espagne jusqu'au 9 avril

(Boursier.com) — Prenant acte des annonces du gouvernement espagnol, Airbus annonce la suspension de la majeure partie de sa production dans le pays jusqu'au 9 avril en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles mesures le 29 mars dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ces mesures sont en vigueur du 30 mars au 9 avril inclus et limitent toutes les activités non-essentielles dans tout le pays. Certaines activités-clés dans le domaine de l'aviation commerciale, des hélicoptères, de la défense et de l'espace restent essentielles. Une activité minimale dans ces domaines pour les fonctions nécessaires telles que la sécurité, l'informatique, l'ingénierie, se poursuivra dans le respect des strictes mesures de santé et de sécurité mises en oeuvre par Airbus pour protéger ses employés de la pandémie de Covid-19.

Toutes les autres activités dans les domaines de l'aviation commerciale, de la défense et de l'espace ainsi que les hélicoptères en Espagne seront suspendues jusqu'au 9 avril, date à laquelle est prévue la levée des restrictions.

Airbus travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux pour appliquer les mesures sociales applicables dans le cadre des dernières restrictions. Les salariés d'Airbus en Espagne dont les emplois ne sont pas liés aux activités de production et d'assemblage et qui peuvent travailler à domicile continueront à soutenir la continuité des activités d'Airbus en ces temps difficiles, souligne l'avionneur.