Airbus supprimera plus de 2.300 postes dans ses activités de défense

(Boursier.com) — Airbus Defence & Space est entré ce jour dans un processus de consultation avec le comité d'entreprise européen sur le projet de restructuration de la division. Alors que les perspectives commerciales sous-jacentes, en particulier dans le coeur de métier, restent solides, Airbus estime dans un communiqué que des mesures sont devenues nécessaires après que la division a atteint un ratio de commandes sur facturations inférieur à 1 pour la troisième année consécutive, principalement en raison d'un marché de l'espace atone et de reports de contrats sur le segment défense.

Les plans présentés aux représentants des salariés prévoient la suppression de 2.362 postes d'ici fin 2021, dont 829 en Allemagne, 357 au Royaume-Uni, 630 en Espagne, 404 en France et 142 dans d'autres pays. Ces efforts seront soutenus par un programme renforcé de rentabilité et de nouvelles mesures pour accroître la compétitivité à long terme et préserver le positionnement futur de la division.

La nécessité d'une restructuration avait été annoncée pour la première fois en décembre 2019 et avait également été soulignée lors de la conférence de presse annuelle de la société à Toulouse le 13 février, rappelle le groupe. Airbus Defence & Space fournira des mises à jour sur ses plans et "poursuit un dialogue constructif" avec les représentants des salariés. Les implications financières sont en cours d'évaluation et seront communiquées ultérieurement.