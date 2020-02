Airbus suit de très près la situation en Chine

Crédit photo © Airbus SAS

(Boursier.com) — Implanté en Chine, Airbus n'est évidemment pas épargné par l'épidémie de coronavirus. Dans un communiqué, le géant de l'aéronautique indique suivre de près l'évolution de la situation et suit les conseils de voyages donnés par l'Organisation mondiale de la santé. La compagnie informe régulièrement son personnel sur la situation et les précautions à prendre.

Airbus China respecte les exigences du gouvernement chinois en matière de travail à domicile et facilite l'utilisation d'équipements informatiques afin que les employés de tous les sites, y compris Tianjin, n'aient pas à se déplacer pour se rendre au travail, dans la mesure du possible. En ce qui concerne l'impact sur l'activité, les restrictions imposées par la Chine sur les voyages intérieurs et internationaux posent certains problèmes logistiques. La chaîne d'assemblage final de Tianjin est actuellement fermée.

Airbus évalue en permanence la situation et surveille les éventuelles répercussions sur la production et les livraisons, et tentera de les atténuer par des plans alternatifs si nécessaire. Airbus communiquera au fur et à mesure de l'évolution de la situation.