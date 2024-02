Airbus : STARLUX Airlines s'offre 5 A350F et 3 A330neo

(Boursier.com) — STARLUX Airlines a passé une commande ferme de cinq nouveaux avions cargo A350F et de trois autres gros-porteurs A330neo. L'accord a été signé au salon aéronautique de Singapour par KW Chang, président de STARLUX Airlines et Christian Scherer, DG de la division Avions commerciaux d'Airbus.

STARLUX Airlines exploite une flotte d'avions passagers entièrement Airbus, qui comprend déjà l'A350-900, l'A330neo et l'A321neo. L'A350F sera exploité par STARLUX Cargo sur certaines des routes cargo les plus fréquentées au monde.

Actuellement en développement, l'A350F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 4 700 milles marins/8 700 kilomètres à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion cargo disponible aujourd'hui. L'A350F permettra à STARLUX Cargo de desservir tous les marchés de fret lourd dans le monde, précise ainsi Airbus. Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent-XWB97, l'avion entraînera une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone jusqu'à 40% par rapport à l'ancien 747F et est au moins 20% plus efficace que ses concurrents.

Parallèlement, la commande supplémentaire d'A330neo permettra à STARLUX Airlines de continuer à construire l'une des flottes de passagers les plus modernes et les plus efficaces au monde. Elle portera à sept le nombre d'A330neo de la compagnie asiatique.