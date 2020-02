Airbus : Solar Orbiter, une mission de 10 ans au plus près du soleil

(Boursier.com) — Solar Orbiter, le satellite d'observation du soleil réalisé par Airbus, a été lancé avec succès cette nuit depuis Cap Canaveral, en Floride, à 23h03 heure locale. Cette mission de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) étudiera le Soleil afin de mieux comprendre la façon dont il crée l'héliosphère, cette vaste bulle qui enveloppe le système solaire.

Solar Orbiter effectuera plusieurs manoeuvres d'accélération gravitationnelle autour de Vénus pour se placer sur son orbite opérationnelle elliptique et s'approcher à seulement 42 millions de kilomètres du Soleil. A cette distance, la sonde construite au Royaume-Uni devra résister à des températures de plus de 500oC, suffisamment chaudes pour faire fondre du plomb. Son exceptionnel bouclier thermique, doté d'un revêtement spécial appelé SolarBlack, protègera le satellite des chaleurs extrêmes auxquelles il sera confronté à proximité du Soleil.

Solar Orbiter est doté de 10 instruments de mesure in situ et de télédétection, qui collecteront photos et spectres et recueilleront des données sur les particules, le vent et les éruptions solaires, ainsi que sur le champ magnétique du Soleil.

Le lancement d'aujourd'hui est un formidable succès pour toutes les équipes européennes et américaines qui ont participé à cette mission. Nous sommes impatients de voir les fascinantes découvertes que fera Solar Orbiter en étudiant le Soleil , commente Ian Walters, responsable du programme Solar Orbiter au sein d'Airbus.

Rappelons que l'ESA a confié dès 2012 la conception et la réalisation de Solar Orbiter au site Airbus de Stevenage. La mission durera environ 10 ans.