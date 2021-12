Airbus : Singapore Airlines s'engage sur 7 A350F

(Boursier.com) — Singapore Airlines (SIA) opte pour le nouvel A350F. La compagnie asiatique a signé une lettre d'intention avec Airbus portant sur sept avions-cargo. En vertu de cet accord, l'A350F commencera à remplacer la flotte actuelle de B747-400F du transporteur au quatrième trimestre 2025. Il s'agit du troisième engagement reçu par l'avionneur européen pour son A350F au cours du mois dernier.

"Nous sommes honorés par le vote de confiance de Singapore Airlines envers l'A350F dans le cadre du renouvellement de sa flotte de fret. L'A350F est le tout nouveau gros porteur cargo et sera inégalé sur son segment de marché en termes d'efficacité opérationnelle, de réduction de la consommation de carburant et d'économies de CO2", a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et responsable d'Airbus International.

L'A350F sera équipé de moteurs Rolls-Royce Trent-XWB97 de dernière technologie et à faible consommation de carburant. Avec une capacité de charge utile de 109 tonnes, l'A350F desservira tous les marchés du fret. L'appareil est doté d'une grande porte cargo au pont principal, et la longueur et la capacité de son fuselage sont optimisées pour les palettes et les conteneurs standard de l'industrie.

Plus de 70% de la cellule sera constituée de matériaux avancés, ce qui se traduira par un poids au décollage inférieur de 30 tonnes et par une consommation de carburant et des émissions inférieures d'au moins 20% à celles de son concurrent le plus proche. L'A350F sera entièrement conforme aux normes d'émissions de CO2 renforcées de l'OACI qui entreront en vigueur en 2027.