Airbus : Silk Way West Airlines commande deux A350F

(Boursier.com) — Silk Way West Airlines, basée à Bakou en Azerbaïdjan, a signé une commande ferme pour deux A350F. Il s'agit de la première commande de la région caspienne pour ce type d'appareil Airbus. Ces avions cargos sont destinés à moderniser et à accroître la flotte existante de Silk Way West Airlines avec les avions cargos les plus efficaces et durables disponibles sur le marché. "La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans la croissance de notre compagnie. Il ne fait aucun doute que cet accord renforcera la position de leader de l'entreprise sur le marché mondial du fret aérien au cours des 15 à 20 prochaines années", a déclaré M. Wolfgang Meier, président de Silk Way West Airlines.

L'A350F est basé sur l'A350, long courrier le plus moderne au monde. L'appareil sera doté d'une grande porte cargo au niveau du pont principal et d'une longueur de fuselage optimisée pour les opérations de fret. Plus de 70% de la cellule est constituée de matériaux avancés, ce qui se traduit par un poids au décollage inférieur de 30 tonnes. Associé à des moteurs Rolls-Royce efficaces, cet avion présente un avantage d'au moins 20% en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2 par rapport à son concurrent le plus proche. Avec une capacité de charge utile de 109 tonnes (+3t de charge utile / 11% de volume en plus par rapport à la concurrence), l'A350F dessert tous les marchés du fret (Express, general cargo, special cargo...) et se situe dans la catégorie des gros porteurs, le seul avion freighter de nouvelle génération prêt à temps pour les normes d'émissions CO2 améliorées de l'OACI.

Lancé en 2021, l'A350F a enregistré à ce jour 31 commandes et engagements d'achats de la part de 6 clients.