Airbus signe un contrat de 16 ME avec l'ESA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé avec Airbus un contrat portant sur la poursuite de l'exploitation des composants européens de la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2020.

Le montant du contrat est évalué à environ 16 millions d'euros.

Pour les astronautes qui mènent des recherches dans l'ISS, il est indispensable que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. Une équipe internationale pilotée par l'ESA est chargée de s'assurer que les systèmes de survie, l'alimentation électrique, les systèmes de commande de vol, les équipements du laboratoire et les charges utiles se comportent comme prévu dans le module européen Colombus.

Cet accord entre l'ESA et Airbus, dont la durée s'étend jusque fin 2020, comprend les lots de travail suivants :

- Soutien aux opérations (préparation et réalisation des expériences, support technique...)

- Préparation des missions de l'ISS, y compris l'intégration des charges utiles

- Maintenance, réparation et développement des systèmes

- Maintenance et développement des logiciels.