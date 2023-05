Airbus : seulement 55 appareils livrés en avril ?

(Boursier.com) — Airbus aurait livré environ 55 avions en avril alors que le géant européen continue à être affecté par la pénurie de composants qui impacte sa chaîne d'approvisionnement et ralentit son rythme de production. Selon 'Bloomberg', qui cite une personne proche du groupe toulousain, le chiffre d'avril représente une baisse d'environ 10% par rapport aux 61 appareils livrés en mars, et rend l'objectif annuel de l'avionneur visant à augmenter les livraisons à 720 unités de plus en plus compliqué à atteindre.

Airbus a cherché à augmenter de manière agressive sa production pour répondre à une forte demande post-Covid des compagnies aériennes, mais a été limité par des problèmes au sein de sa chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'oeuvre. Guillaume Faury, le patron d'Airbus, a récemment déclaré que les problèmes de composants pourraient durer jusqu'à la fin de 2024 ou même jusqu'en 2025.

Afin d'atteindre son objectif 2023, Airbus a besoin de livrer en moyenne environ 60 avions chaque mois, bien que la société ait tendance à accélérer la cadence vers la fin de l'année. Airbus a réduit son objectif annuel de livraison à deux reprises en 2022, expédiant finalement 661 appareils.