Airbus : Sentinel-6 fin prêt pour mesurer la topographie des océans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ingénieurs spatiaux d'Airbus préparent le satellite océanique européen "Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich" pour son voyage vers le site de lancement de Vandenberg en Californie. La semaine prochaine, le satellite sera chargé dans un avion-cargo à l'aéroport de Munich et acheminé vers les Etats-Unis. Le lancement du satellite construit par Airbus est prévu pour le 10 novembre 2020.

Une précision de quelques centimètres

Le Sentinel-6 effectuera des mesures de haute précision de la topographie océanique. Le satellite mesurera sa distance à la surface de l'océan avec une précision de quelques centimètres et utilisera ces données pour la cartographier, en répétant le cycle tous les dix jours, la mission pouvant durer jusqu'à sept ans. Il documentera les changements de hauteur des vagues, enregistrera et analysera les variations du niveau des mers et observera les courants océaniques.

L'observation exacte des changements de hauteur de la surface de la mer permet de mieux comprendre le niveau global de la mer, la vitesse et la direction des courants océaniques et le stockage de la chaleur dans les océans. Ces mesures sont essentielles pour la modélisation des océans et la prévision de l'élévation du niveau de la mer. En outre, Sentinel-6 fournira des données sur les grands lacs et rivières afin d'aider à la gestion de l'eau.

Les résultats aideront les gouvernements et les institutions à mettre en place une protection efficace des régions côtières. Les données seront inestimables, non seulement pour les organisations de secours en cas de catastrophe, mais aussi pour les autorités chargées de la planification urbaine, de la sécurisation des bâtiments ou de la gestion des digues.

Dans le cadre du programme européen Copernicus

La mission Sentinel-6 s'inscrit dans le cadre du programme européen Copernicus pour l'environnement. Cette mission comprend 2 satellites et est développée sous la direction industrielle d'Airbus. Bien qu'il s'agisse d'une mission européenne, Sentinel-6 est un véritable exemple de coopération internationale : elle a été développée conjointement par l'ESA, la NASA, EUMETSAT et la NOAA, avec le soutien du CNES.

Chaque satellite est équipé d'un altimètre radar, qui mesure le temps nécessaire aux impulsions radar pour atteindre la surface et revenir au satellite. L'ensemble des instruments des satellites comprend également un radiomètre à micro-ondes avancé qui tient compte de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui affecte la vitesse des impulsions radar de l'altimètre.

Le satellite pèse environ 1,5 tonne. Un second satellite Sentinel-6 devrait suivre en 2025.