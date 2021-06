Airbus : semaine capitale pour l'Eurofighter en Suisse

Crédit photo © Eurofighter

(Boursier.com) — Airbus espère séduire la Suisse avec son Eurofighter. Dans un entretien accordé au 'SonntagsZeitung', Bernhard Brenner, responsable des ventes chez Airbus Defence and Space, affirme que le groupe européen est prêt à installer une véritable chaîne de montage final en Suisse s'il obtient un important contrat de Défense de 6 milliards de francs suisses.

L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui fabriquent l'Eurofighter, ont également offert à Berne une coopération politique importante si la Suisse retient l'Eurofighter pour un contrat qu'Américains et Européens se disputent. Le dirigeant d'Airbus a demandé à la Suisse de prendre en compte les facteurs économiques et politiques dans l'examen de l'Eurofighter paneuropéen, tout en faisant valoir qu'il est le mieux placé pour répondre aux besoins militaires suisses.

Le gouvernement helvète doit choisir mercredi entre l'Eurofighter, le Rafale de Dassault, le F/A-18 Super Hornet de Boeing et le F35-A Lightning II de Lockheed Martin pour le remplacement de sa flotte d'avions de combat.