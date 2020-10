Airbus : SAS reçoit son premier A321LR

Airbus : SAS reçoit son premier A321LR









Crédit photo © Société Airbus SAS

(Boursier.com) — Le transporteur scandinave SAS a pris livraison du premier des trois A321LR loués à Air Lease Corporation, devenant ainsi le plus récent exploitant de l'appareil. L'A321LR, équipé de moteurs CFM Leap-1A, est configuré avec une cabine de 157 sièges (22 en classe "SAS Business", 12 en classe "SAS Plus" et 123 en classe "SAS Go"). La compagnie prévoit de déployer les 3 avions au départ des pays nordiques sur les liaisons transatlantiques. L'A321LR, membre de la famille A320neo, permet d'économiser 30% de carburant et de réduire de près de 50% l'empreinte sonore par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.