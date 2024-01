Airbus : s'offre la totalité d'Airbus OneWeb Satellites

(Boursier.com) — Airbus U.S. Space & Defense annonce la finalisation d'un accord avec Eutelsat OneWeb en vue de l'acquisition de sa participation de 50% dans la coentreprise Airbus OneWeb Satellites (AOS). Airbus est désormais l'unique propriétaire d'AOS et de l'usine de fabrication de satellites de Merritt Island, en Floride. "Cet accord renforce notre position de leader du marché dans le secteur des constellations de petits satellites, en s'appuyant sur notre partenariat fructueux avec OneWeb", a déclaré Robert Geckle, PDG d'Airbus U.S. Space & Defense.

La joint-venture Airbus OneWeb Satellites, créée en 2016, a construit plus de 600 satellites au rythme de deux par jour pour la constellation OneWeb de première génération, actuellement en orbite.