Airbus révise à la hausse ses objectifs 2021

Crédit photo © Airbus FIXION GWLNSOD

(Boursier.com) — Le groupe européen Airbus a annoncé réviser à la hausse ce jeudi matin ses objectifs 2021 de livraisons et de bénéfices dans la foulée de ses comptes du premier semestre.

Le groupe compte ainsi livrer 600 appareils commerciaux en 2021, contre 566 auparavant. Il double par ailleurs sa prévision de résultat opérationnel ajusté à 4 milliards d'euros et s'attend a dégager un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients de 2 milliards d'euros. Il prévoyait précédemment un résultat opérationnel de 2 milliards d'euros et un flux de trésorerie à l'équilibre...