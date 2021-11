Airbus retient Thales et Diehl pour fournir les commandes de vol électriques du futur taxi volant

(Boursier.com) — Airbus a sélectionné Thales et Diehl pour fournir les commandes de vol électriques du CityAirbus NextGen, futur taxi volant dont le premier vol est prévu en 2023.

D'ici à 2030, 60% de la population mondiale sera urbaine. Cette croissance démographique devrait engendrer un besoin accru de solutions innovantes de mobilité, les infrastructures terrestres étant de plus en plus encombrées. Offrir une alternative sûre, durable et efficace qui exploite l'espace aérien au-dessus des villes pourrait être la solution. Le système sélectionné par Airbus associe Thales et Diehl, Thales fournissant les calculateurs de commandes de vol primaires tandis que Diehl fournit les calculateurs secondaires. La dissimilarité des calculateurs fournis par Thales et Diehl garantira la sécurité et l'intégrité du système, en conformité avec les nouvelles réglementations de l'EASA en matière d'appareils eVTOL. L'architecture simplifiée des calculateurs facilitera la certification, tout en offrant une capacité d'évolution et d'hébergement de multiples fonctions telles la navigation, le guidage ou l'assistance au pilotage.

Fort d'une expérience des commandes de vol électriques, acquise depuis les années 1980, pionnier sur l'A310 d'Airbus, et avec un total de 12.000 avions équipés, de l'aviation commerciale aux avions d'affaires, Thales entre aux côtés d'Airbus et Diehl dans une nouvelle ère : celle de la mobilité aérienne de demain. 100 % électrique, le CityAirbus Next Gen pourra transporter jusqu'à quatre passagers pour effectuer de multiples missions au sein des grandes agglomérations, avec zéro émission. Le CityAirbus devrait permettre une autonomie de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui en fait un vecteur de mobilité parfaitement adapté au transport urbain, dans différentes configurations. Cet aéronef de nouvelle génération offrira des performances optimisées en vol stationnaire et en croisière sans nécessiter un basculement des rotors ou autre action sur des surfaces mobiles en phase de transition. Conçu dans un esprit de simplicité, le CityAirbus NextGen offrira les meilleures performances économiques de sa catégorie en termes d'opération et de soutien.

Le premier vol d'un prototype est prévu pour 2023.