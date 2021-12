Airbus retenu par l'ESA pour la mission d'étude d'exoplanètes Ariel

(Boursier.com) — L 'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé un contrat avec Airbus pour la construction de la mission Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey). Ariel est la 4e mission de classe moyenne du programme Cosmic Vision de l'ESA.

Airbus dirigera le consortium industriel européen, comprenant plus 60 partenaires, pour la construction du satellite. Airbus apportera également son expertise et son soutien à l'ESA pour le développement du module de charge utile.

Ariel étudiera la composition des exoplanètes, leur formation et leur évolution, en surveillant un échantillon diversifié d'environ 1.000 planètes extrasolaires dans les longueurs d'onde visibles et infrarouges. Il s'agit de la première mission dédiée à la mesure précise de la composition chimique et des structures thermiques des exoplanètes en transit. La mission se concentrera sur les planètes chaudes et tièdes, allant des super-Terres aux géantes gazeuses orbitant près de leurs étoiles mères, en tirant parti de leurs atmosphères bien mélangées pour déchiffrer leur composition globale.

Après son lancement, en 2029 par un lanceur Ariane 6, le vaisseau spatial Ariel sera injecté sur une trajectoire de transfert direct vers le deuxième point de Lagrange (L2). Grâce à sa conception thermique et mécanique très stable, il pourra effectuer des observations à long terme d'un même système planète/étoile pour une durée comprise entre 10 heures et jusqu'à trois jours. Sa mission durera 4 ans avec une extension possible d'au moins 2 ans.

Le contrat est évalué à environ 200 millions d'euros.