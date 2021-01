Airbus : résiste !

(Boursier.com) — Airbus reperd 1% à 89 euros ce lundi, en ligne avec le CAC40, alors que le géant de l'aéronautique a annoncé avoir livré 566 avions commerciaux à 87 clients en 2020, soit plus que l'objectif de 550 unités fixé en interne... Dans le détail, Airbus a notamment livré 446 appareils de la famille A320, 59 A350 et 4A380.

Bien qu'en retrait de 34% sur un an, les livraisons ont plutôt bien résisté dans un contexte inédit pour le secteur aérien. Une résilience d'autant plus forte si l'on compare les données du groupe européen à celles de l'Américain Boeing qui n'avait livré que 118 appareils entre janvier en novembre du fait notamment des difficultés du 737 MAX.

Afin de surmonter les restrictions de voyages internationaux, les équipes d'Airbus ont développé une solution innovante de e-livraisons (livraisons électroniques) qui a concerné plus de 25% des livraisons l'an passé, précise le l'avionneur...

Airbus a par ailleurs enregistré un total de 383 nouvelles commandes, soit 268 commandes nettes, mettant en évidence le soutien continu des clients sur tous les segments du marché. L'A220 a remporté 64 nouvelles commandes, ce qui le confirme comme le premier avion de sa catégorie. La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a engrangé 23 nouvelles commandes, dont deux A330 et 21 A350. Après 115 annulations, à fin 2020 le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à 7.184 appareils... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est repassé à l''achat' sur la valeur en visant un cours de 101 euros, contre 75 euros précédemment. Berenberg a pour sa part revalorisé le dossier de 80 à 110 euros.