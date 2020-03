Airbus : reprend un peu de hauteur

Airbus : reprend un peu de hauteur









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus s'offre une deuxième séance de forte hausse (+7,3% à 64,5 euros) et tente de remonter un peu la pente après avoir perdu plus de 55% de sa valeur en 2020 sur fond de crise sans précédent dans le secteur aérien. Objet de nombreuses notes négatives au cours des derniers jours, le titre obtient un peu de soutien du côté des analystes ce jeudi. Bernstein a ainsi réitéré son conseil 'surperformer' sur la valeur tout en revalorisant le dossier de 94 à 100 euros, tandis que MainFirst et AlphaValue ont confirmé leur avis positif sur le titre.

L'avionneur européen a annoncé lundi avoir suspendu ses prévisions 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse le secteur du transport aérien. Airbus a également dévoilé une série de mesures pour renforcer ses liquidités et son bilan face à cette crise parmi lesquelles, le retrait de la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action et la suspension du financement volontaire des retraites complémentaires.