Airbus reprend encore plus de 6% après les résultats

(Boursier.com) — Airbus poursuit sur sa lancée. Après un bond de plus de 10% hier, le titre du géant aéronautique reprend encore 6% à 62 euros ce jeudi. Malgré des comptes fortement dégradés au premier trimestre et des perspectives toujours aussi floues compte tenu de la crise sans précédent que traverse le secteur, plusieurs analystes ont maintenu leur avis positif sur la valeur. Jefferies a ainsi confirmé son conseil 'achat' et sa cible de 80 euros alors que Goldman Sachs a réitéré son opinion 'achat' avec un objectif ajusté de 87,1 à 84 euros.

Globalement, les analystes jugent qu'Airbus n'est pas en danger immédiat. Même si le groupe brûle énormément de cash, il dispose d'un bilan encore solide, renforcé par 15 milliards d'euros de nouvelles lignes de crédit. "Ils sont dans un bon état pour résister à ce qui risque d'être une très mauvaise année", estime par exemple Redburn.

Airbus profite aussi de la bonne tenue de Boeing hier à Wall Street. Si le géant américain a également souffert au premier trimestre, sa perte est ressortie moins importante qu'anticipée par le marché.