Airbus : reprend de la hauteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Airbus rebondit de 2,8% à 112,1 euros en ce début de séance, porté par un très bon mois de juin et une note favorable d'analyste. L'avionneur a livré 77 appareils le mois dernier, portant le total de livraisons sur le premier semestre à 297 unités, soit plus du double que sur la même période de l'an passé. Airbus a par ailleurs enregistré 73 commandes en juin grâce notamment au beau contrat signé par United. Sur les six premiers mois de l'année, Airbus a obtenu 165 commandes brutes, un total cependant redescendu à 38 après des annulations.

Sur le front des analystes, Goldman Sachs a revalorisé le titre de 135 à 147 euros tout en restant à l'achat'. "S'agissant des livraisons dans leur ensemble, Airbus semble confortablement en route pour au moins égaler les 566 avions (dont la livraison a été rapportée) en 2020, et devrait plutôt se rapprocher des 600", note pour sa part Sash Tusa, analyste chez Agency Partners.