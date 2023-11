Airbus : réorganisation en vue dans la branche 'Defence and Space'

(Boursier.com) — Airbus chercherait à réduire les équipes au sein de branche 'Défense et Espace' (Defence and Space). Selon des sources syndicales citées par 'Reuters', le géant européen prévoit de supprimer 750 postes dans le cadre d'une réorganisation, soit en environ 2% de ses effectifs. Ce remaniement ne devrait pas, en l'état, mener à des licenciements mais devrait se faire par une baisse des embauches dans les deux prochaines années, ont précisé les sources syndicales. Un porte-parole du premier avionneur mondial a confirmé à l'agence l'objectif de 750 postes supprimés, ajoutant que cela ne mènerait pas à une réduction globale des effectifs "alors que notre activité est en croissance". La division Défense et Espace d'Airbus employait 34.330 personnes à la fin 2022.