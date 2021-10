Airbus relève ses objectifs financiers annuels

(Boursier.com) — Le constructeur aéronautique Airbus fait part d'une baisse de 19% de son bénéfice d'exploitation sur le troisième trimestre de l'exercice en cours, à 666 ME, alors que son chiffre d'affaires a reculé de 6% à 10,518 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année après une baisse plus faible que prévue de son bénéfice au troisième trimestre. La direction maintient en revanche son objectif de livrer 600 avions commerciaux cette année après avoir ajusté ses coûts pendant la pandémie.

Le groupe aéronautique indique viser pour l'ensemble de l'année un bénéfice d'exploitation de 4,5 Milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 2,5 Milliards, contre respectivement 4 et 2 Milliards auparavant.

Le management a retardé certains projets d'augmentation de sa production après une semaine au cours de laquelle plusieurs entreprises du secteur ont mis en garde contre des pénuries d'approvisionnement. Airbus a par ailleurs arrondi son principal objectif de production d'avions monocouloirs de la famille A320 à 65 par mois d'ici l'été 2023, soit un peu plus tard que prévu initialement...

En mai dernier, la direction d'Airbus avait indiqué demander à ses fournisseurs de garantir un rythme de production ferme de 64 appareils par mois d'ici le deuxième trimestre 2023.