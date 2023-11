Airbus : recule malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Airbus abandonne 1,8% à 128 euros après son point trimestriel. Le géant aéronautique a confirmé ses objectifs financiers et de livraison pour 2023, tout en affichant des comptes en hausse au troisième trimestre. Sur la période, le groupe a ainsi enregistré un bénéfice opérationnel ajusté du de 1,013 milliard d'euros, en hausse de 21%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 12% à 14,897 milliards d'euros. Des résultats néanmoins un peu courts par rapport aux attentes du marché.

La production de la famille Airbus A320, le principal moteur de rentabilité d'Airbus, "progresse bien" vers l'objectif précédemment annoncé de 75 appareils par mois en 2026, a souligné Airbus. L'avionneur a par ailleurs indiqué vouloir revenir aux niveaux 'pré-Covid' de 10 avions A350 par mois en 2026, contre un objectif précédent de neuf par mois d'ici fin 2025. "Par définition, par nature, la production de 2024 sera nettement supérieure à celle de 2023, et nous serons plus précis au début de l'année prochaine", a déclaré le directeur général, Guillaume Faury, lors de la conférence de présentation.

Airbus a également réaffirmé son intention de restructurer sa division Défense et espace, où il a enregistré de nouvelles charges de 300 ME sur "certains programmes de développement de satellites", sans donner plus de détails. Ces charges s'ajoutent aux 100 ME enregistrés plus tôt dans l'année. Des risques subsistent sur les coûts, la fiabilité et les volumes de production du transporteur militaire A400M, a indiqué Airbus, alors que certains pays seraient réticents face à l'ampleur de leurs commandes initiales.

Malgré tout, Airbus vise toujours en 2023 la livraison de 720 avions commerciaux ; un EBIT ajusté de 6 MdsE ; et un Flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions et financements clients de 3 MdsE.

RBC ('performance sectorielle') parle d'un trimestre " relativement propre " et s'attendait à voir l'action bien réagir en raison des préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement, au risque de perturbations plus importantes liées aux moteurs GTF et à l'incertitude du marché avant la publication des résultats. Jefferies ('acheter') évoque un troisième trimestre 'soft', bien qu'avec "plusieurs points positifs". Le broker retient notamment le maintien de la guidance malgré une charge exceptionnelle liée aux programmes de développement de satellites qui faisait pression sur les perspectives. Morgan Stanley ('surpondérer') note que l'Ebit n'a pas atteint le consensus en raison de la charge sur les programmes de développement de satellites dans les domaines de la défense et de l'espace. Cependant, les prévisions pour l'exercice et les objectifs de montée en puissance ont été confirmés, avec un objectif de cadence de production de l'A350 légèrement revu à la hausse.