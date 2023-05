Airbus : recule après les résultats, la chaîne d'approvisionnement continue à faire parler

(Boursier.com) — Airbus recule de 2,5% à 121,4 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel en retrait de 2% à 11,8 milliards d'euros. L'EBIT ajusté consolidé recule sur un an de 1,26 MdE à 773 millions d'euros et le résultat net consolidé fond de 62% à 466 ME. Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients s'établit à -889 ME (213 ME au 1er trimestre 2022), reflétant essentiellement l'augmentation nécessaire des niveaux de stock, liée à la montée en cadence de la production.

Airbus a livré un total de 127 avions commerciaux (142 avions au 1er trimestre 2022), dont 10 A220, 106 appareils de la Famille A320, 6 A330 et 5 A350. Concernant le rythme de production de son A320, le groupe a indiqué poursuivre sa montée en puissance pour atteindre une cadence de production mensuelle de 65 appareils d'ici à la fin 2024. Du côté de l'A220, la montée en puissance du programme se poursuit en vue d'une production mensuelle de 14 appareils d'ici le milieu de la décennie. Le groupe a par ailleurs déclaré que le premier déploiement d'une nouvelle version cargo de son avion de ligne A350 sera reporté à 2026.

Le géant européen a confirmé ses objectifs annuels, à savoir environ 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 6 MdsE et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients d'environ 3 MdsE.

Jefferies ('conserver') affirme que les résultats sont faibles, comme prévu, les problèmes de chaîne d'approvisionnement pesant toujours sur les performances d'Airbus. Pourtant, les chiffres sont légèrement meilleurs que prévu, aidés par un trimestre robuste pour la division Hélicoptères. "Pas de surprises majeures dans les résultats et pas d'assouplissement dans les défis à court terme auxquels le groupe est confronté, alors ne voyez pas cela comme un catalyseur majeur pour le titre", souligne l'analyste. Citi reste pour sa part à l''achat' sur la valeur alors qu'il continue de croire que la production d'A320 augmentera à moyen et à long terme, tandis que les prévisions réitérées sont rassurantes compte tenu des défis liés à la chaîne d'approvisionnement.