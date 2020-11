Airbus : réactivité saluée

(Boursier.com) — Airbus gagne 0,6% à 69 euros ce jeudi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Berenberg reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté en hausse de 76 à 80 euros. Après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes du marché au troisième trimestre et indiqué viser l'équilibre en termes de "free cash-flow" (avant fusions et acquisitions et financement des client) au quatrième trimestre, dans l'hypothèse de l'absence d'une nouvelle dégradation de l'économie mondiale et du trafic aérien, les analystes se disent satisfaits de la résistance affichée au troisième trimestre.

Airbus a livré 145 appareils sur les 3 mois clos fin septembre contre seulement 28 avions pour Boeing. Les commandes d'avions commerciaux se sont élevées à 300 sur les neuf premiers mois de l'année (2019 : 127 avions), tandis que le carnet de commandes comprend désormais 7.441 avions commerciaux au 30 septembre.

Alors que le géant européen a réduit d'un tiers sa production en avril pour faire face à la crise actuelle, il a affirmé que son plan pour augmenter la production d'appareils de la famille A320neo l'année prochaine était basé sur les engagements des clients... De son côté, Jefferies a estimé qu'après un deuxième trimestre épouvantable, il était remarquable d'arriver à redresser la barre aussi rapidement...